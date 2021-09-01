الجوية الجزائرية: رحلات بين الجزائر وباريس يوميا

كشفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أنها تضع تحت تصرف زبائنها رحلة يومية بين الجزائر والعاصمة الفرنسية باريس.

وقالت الجوية الجزائري عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك. أن الرحلات من الجزائر العاصمة نحو باريس ستكون يوميا تحت رقم 110/11 AH، ويومي الثلاثاء والخميس رحلة تحت رقم AH8610/87.

بالإضافة إلى رحلة يوميا من ولاية وهران نحو باريس تحت رقم AH6010/61، ومن قسنطينة رحلة يوميا تحت رقم AH1122/21.