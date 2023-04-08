الجوية الجزائرية: رحلة جديدة من باتنة نحو حاسي مسعود ذهابا وإيابا

أعلنت مصالح ولاية باتنة، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستبرمج رحلة جوية جديدة من مطار باتنة نحو حاسي مسعود.

وحسبنما أفادت به مصالح ولاية باتنة، إلى علم مسافري الخطوط الجوية الجزائرية عن برمجة رحلة جوية جديدة إنطلاقا من المطار الدولي الشهيد مصطفى بن بولعيد باتنة نحو حاسي مسعود. على التوقيت 18:10 ذهابا يوم الاربعاء – 07:30 إيابا يوم الخميس. بداية من تاريخ 05 أفريل 2023.

وأضافت ذات المصالح، أن العدد الإجمالي للرحلات من ذات المطار سيصبح 07 رحلات داخلية و 04 رحلات خارجية.