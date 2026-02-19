الجوية الجزائرية.. رحلة وهران-ميتز-وهران منتظمة بداية من أفريل
بقلم أسماء
أعلنت القنصلية الجزائرية في “ميتز” الفرنسية، لأفراد الجالية الجزائرية المقيمين في الخارج و غيرهم من المستخدمين أن شركة الطيران الوطنية الجزائرية قد قررت جعل رحلة وهران-ميتز-وهران منتظمة اعتبارًا من بداية أفريل 2026.
و ستكون أيام الرحلة الجوية يوم الخميس، خارج فترة الصيف، و يوم الأربعاء، خلال نفس الفترة.
كما أشارت إلى أن فتح باب بيع التذاكر لهذه الوجهة على منصة الخطوط الجوية الجزائرية .
