الجوية الجزائرية.. رحلة وهران-ميتز-وهران منتظمة بداية من أفريل

أعلنت القنصلية الجزائرية في “ميتز” الفرنسية، لأفراد الجالية الجزائرية المقيمين في الخارج و غيرهم من المستخدمين أن شركة الطيران الوطنية الجزائرية قد قررت جعل رحلة وهران-ميتز-وهران منتظمة اعتبارًا من بداية أفريل 2026.

و ستكون أيام الرحلة الجوية يوم الخميس، خارج فترة الصيف، و يوم الأربعاء، خلال نفس الفترة.

كما أشارت إلى أن فتح باب بيع التذاكر لهذه الوجهة على منصة الخطوط الجوية الجزائرية .

رحلة

