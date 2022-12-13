الجوية الجزائرية.. زيادة الرحلات واستئناف أهم الخطوط قبل نهاية ديسمبر

قال المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، إن الشركة ستستعيد 100 بالمائة من قدراتها قبل كورونا ابتداء من مارس.

كما أوضح ياسين بن سليمان، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “عرض الجوية الجزائرية سيستأنف بكامل قدراتها قبل كورونا”. مضيفا أنه “قبل 31 من الشهر الجاري ستكون هناك زيادة محسوسة في عدد الرحلات مع استئناف أهم الخطوط”.

وأشار المتحدث، إلى أن لدى تعيينه على رأس الشركة “كان عرضها يعادل 56% من قدراتها سنة 2019”. مشيدا بتدخل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون “لتحرير حركة الطيران”. “الذي سمح ببلوغ نحو 68% من عرض الشركة في مطلع أغسطس/أوت ليستقر اليوم في نحو 78%”.

وكانت الجوية الجزائرية، قد أطلقت الأربعاء الماضي، ثلاث رحلات داخلية من عنابة وهران وقسنطينة.باتجاه مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة. وحسب بيان الجوية الجزائرية، فإن هذه الرحلات الجديدة قد تم اطلاقها بهدف جعل مطار الجزائر الدولي (هواري بومدين). “قطبا عالميا” للنقل الجوي للمسافرين و البضائع بين افريقيا و اوروبا و البلدان الآسيوية و الامريكية. كما تتم هذه الرحلات التي دخلت حيز الخدمة منذ الفاتح ديسمبر الجاري، بشكل يومي على الساعة السادسة صباحا 06.00 سا (بالتوقيت المحلي). انطلاقا من عنابة و وهران و قسنطينة باتجاه الجزائر العاصمة.