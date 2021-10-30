الجوية الجزائرية.. شروط جديدة لدخول كندا

وضعت السلطات الكندية، شروطا جديدة، للراغبين في دخول أرضيها خلال أزمة كورونا حسب ما نشرته الجوية الجزائرية. كما تخص الاجراءات المسافرين المؤهلين على غرار، المواطنين الكنديين، المقيمين الدائمين، أفراد الأسرة المباشرين لمواطني كندا، أسرة للمواطنين والمقيمين الدائمين.

إضافة إلى الركاب الحاصلين على تصريح من وكالة الصحة العامة الكندية (PHAC)، والمسافرون بتفويض من نائب وزير التراث الكندي (PCH). والمسافرون الحاصلون على تصريح دراسة أو تصريح عمل بعد التخرج صادر عن كندا -حسب الجوية الجزائرية-.

وفي المقابل، أشارت الجوية الجزائرية، إلى أن الراغبين في السفر إلى كندا،عليهم ملأ استمارات بمعلوماتهم قبل 72 ساعة قبل الوصول. كما يجب على الركاب الذين الملقحين أم لا، تقديم إيصال الوصول قبل الصعود إلى الطائرة.

في حين، يجب على الركاب غير المحصنين ان يحملوا اختبار PCR، سلبي قبل 72 ساعة من المغادرة. كما يخضع الركاب لاختبار جزئي لـCOVID-19 في اليومين الأول والثامن بعد الوصول.

أما المسافرون الملقحون، فيجب أن يكون لديهم شهادة تطعيم ضد كورونا تُظهر،تلقيحهم بالكامل قبل 14 يومًا على الأقل من الوصول. وهذا ينطبق أيضًا على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا و4 أشهر من العمر برفقة والديهم الذين تم تطعيمهم.

وأشارت كندا ، إلى أن اللقاحات المقبولة هي كل استرازينيكا بأنواعه، وموديرنا، وفايزر. كما يستثني الحجر الصحي و”PCR”، الركاب الذين يحترمون جداول التطعيم المذكورة.

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وكانت الجوية الجزائرية، قد أعلنت في منشور سابق، عن إلغاء رحلتي AH2070 (الجزائر – فرانكفورت) و 2071 (فرانكفورت – الجزائر) ليوم الجمعة.

وحسب بيان الخطوط الجوية الجزائرية، فقد تم إلغاء الرحلتين الجويتين بسبب حركات احتجاجية. في مطار فرانكفورت بألمانيا. وأشارت الجوية الجزائرية في البيان ذاته، أنه سيتم نقل الركاب المتأثرين إلى رحلات 31 أكتوبر 2021.

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