الجوية الجزائرية.. عرض ترويجي خاص بالنساء فقط

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن عرض ترويجي خاص بالنساء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

كما أوضحت الجوية الجزائرية، أنه تم خصم 75 بالمائة لكل تذاكر الرحلات من الجزائر إلى دول خارجية. في حين، أشارت الشركة ذاتها، إلى أن العرض صالح من 7 مارس إلى غاية 12 من نفس الشهر.

واستثنت الجوية الجزائرية، بلدان برشلونة والقاهرة ودبي، التي أوضحت أن التذاكر تباع فقط في وكالات AH والوكالات الشريكة لها.

الجوية الجزائرية.. مراجعة جدول رسوم التذاكر

وكانت الخطوط الجوية الجزائرية، قد أعلنت الأحد الماضي، عن مراجعة جدول رسوم التذاكر في جميع نقاط بيعها ابتداءً من 5 مارس الجاري.

وافادت الجوية الجزائرية، في بيان لها، أن التذكرة الصادرة في نقاط بيع الشركة تحتوي على قسم تكاليف إصدار التذكرة تحت اسم “TKT FEES”.

وحسب البيان ذاته، فإن هذه التكاليف على رحلات من وإلى أدرار، بشار، برج باجي مختار، جانت، البيض، المنيعة، الوادي. غرداية، حاسي مسعود، إليزي، عين أميناس، عين قزام، عين صالح. الأغواط، ورقلة، تمنراست، تيميمون، تندوف، وتقرت.

عروض ترويجية بمناسبة رمضان

كما كشفت، الشركة، عن انطلاق عروض ترويجية، وهذا بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم الذي يدق الأبواب.

كما أوضحت الجوية الجزائرية، في بيان لها، أن العرض خاص بالتذاكر المقتناة إلى غاية 23 أفريل. وللرحلات المبرمجة من 22 مارس إلى غاية 25 أفريل 2023.

في حين، أفادت الخطوط، أن قيمة التذكرة انطلاقا من فرنسا ستكون بداية 144 أورو. أما من الجزائر فيبلغ سعر التذكرة بداية من 21400 دينار. وللراغبين في الذهاب من الجزائر إلى دول أخرى فعليه دفع ابتداء 25020 دينار.

في حين، أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن إطلاق عروض ترويجية جديدة لرحلاتها نحو العديد من الدول. وحسب بيان الجوية الجزائرية، فإن هذه العروض الترويجية تخص أعضاء برنامج الولاء “Air Algérie plus”.

كما دعت الشركة الوطنية للنقل الجوي، أعضاء برنامج الولاء “Air Algérie plus” للإستفادة من تخفيضات على التذاكر “مكافأة” لكل عملية شراء قبل 5 مارس 2023 في الدرجة الاقتصادية. وذلك لكل رحلة قبل 25 مارس 2023 على الشبكة الدولية و الداخلية.