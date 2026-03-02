الجوية الجزائرية.. عرض خاص عند اقتناء تذاكر الرحلات الدولية

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن إطلاق تخفيضات هامة عند اقتناء تذاكر الرحلات الدولية بمناسبة إقتراب عيد الفطر المبارك.

وأضافت الجوية الجزائرية في بيان لها، أنها ستقدم عرضاً خاصاً يتضمن تخفيضات هامة على الرحلات الدولية تصل إلى 25% خصم في درجة رجال الأعمال. و 40% خصم في الدرجة الاقتصادية.

وسيتخص التخفيضات التذاكر التي تصدر في التفترة من 02 إلى 10 مارس 2026. وفترة السفر من 12 إلى 27 مارس 2026 وهو آخر موعد للعودة.

