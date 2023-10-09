الجوية الجزائرية: عروض ترويجية للرحلات الدولية.. هذه الأسعار

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن إطلاق عدة عروض ترويجية موجهة للمسافرين الدوليين العابرين عبر مطار الجزائر العاصمة. وهذا في إطار الترويج لمطار هواري بومدين كمحور عبور دولي.

وأوضح أمين أندلسي، الناطق الرسمي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، في تصريح لـ”وأج”، أن هذه العروض الترويجية من شأنها أن تساهم في جعل مطار الجزائر الدولي. محورا ومنصة عبور متميزة بين إفريقيا وبقية العالم، وهذا طبقا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد.

وأشار أندلسي إلى أن الخطوط الجوية الجزائرية قد فتحت عدة خطوط جوية نحو وجهات أفريقية جديدة. منها خط الجزائر-أديس أبابا، الذي تم إفتتاحه في 22 سبتمبر المنصرم. حيث تمكنت الخطوط الجوية الجزائرية من ولوج سوق تنافسية للغاية. كما يجب أن يكون ذلك مصحوبا باستراتيجية تجارية ملائمة.

وأكد الأندلسي أن الخطوط الجوية الجزائرية تمتلك مؤهلات من أجل هذه الخدمات. مضيفا أن الشركة الوطنية تحوز على جسور جوية عديدة تربطها بأوروبا من خلال رحلات منتظمة. مما يسمح لها بعرض عدد كبير من المقاعد بأسعار مغرية للمسافرين العابرين على مستوى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين.

وكشف في سياق ذي صلة، أن الخطوط الجوية الجزائرية تقترح للمسافرين بين أفريقيا ووجهات أخرى عبر الجزائر العاصمة “في العبور”. أسعارا “لا تنافسية” دون رسوم على الخدمة للرحلات، “أديس أبابا-باريس” و”أديس أبابا-موسكو” و”أديس أبابا-باماكو” وأديس أبابا-إسطنبول”.

وفيما يتعلق بالأسعار المقترحة لتواريخ السفر المرتقبة قبل 30 مارس 2024، كشف المتحدث أن تذكرة الذهاب والإياب من أديس أبابا نحو باريس “عبر الجزائر العاصمة” تبدأ من 529 دولارا مع احتساب كل الضرائب وابتداء من 544 دولارا نحو موسكو وابتداء من 741 دولار. مع احتساب كل الضرائب نحو باماكو وابتداء من 485 دولار مع احتساب كل الضرائب نحو إسطنبول. كما تقترح الشركة أسعارا ترويجية من المدن المذكورة نحو أديس أبابا.

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