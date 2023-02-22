الجوية الجزائرية.. عروض ترويجية “هامة” للرحلات نحو هذه الدول

أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بدءا من اليوم الأربعاء عروضا ترويجية “جد هامة” لرحلات نحو عدة دول انطلاقا من عدة مدن جزائرية.

ووفقا للناطق الرسمي للشركة أمين أندلسي، فإن هذه التخفيضات تشمل تذاكر السفر ذهابا و إيابا لرحلات نحو عدة بلدان أوروبية وإفريقية انطلاقا من مختلف مطارات الوطن.

وأوضح أندلسي في الصالون الدولي للسياحة و السفر و النقل بمركز الاتفاقيات “محمد بن أحمد”، بأن هذه العروض التي تطبق إلى غاية 31 مارس القادم، رحلات نحو تونس ولشبونة (البرتغال) وجنيف (سوسيرا) وفيينا (النمسا) ولندن (انجلترا) و داكار (السنغال) ونواكشوط (موريتانيا) وأبيدجان (كوت ديفوار) وباماكو (مالي) وعمان (الأردن) والدوحة (قطر) و مونتريال (كندا) وموسكو (روسيا) وبكين (الصين).