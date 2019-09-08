الجوية الجزائرية..عملية نقل المسافرين العالقين مستمرة الى غاية 20 سبتمبر

أكدت الجوية الجزائرية، أن عملية نقل المسافرين العالقين بالجزائر والمتجهين إلى فرنسا، مازالت مستمرة.

وأوضح أمين الأندلسي المكلف بالإعلام لدى الشركة، أن نقل المسافرين مستمر إلى غاية 20 من الشهر الجاري.

وشهدت مختلف مطارات الجزائر، فوضى عارمة، بسبب اكتظاظ المسافرين، خاصة المتضررين من إفلاس شركة “aigle azur” للطيران.

للإشارة، أعلن مسؤولو شركة “آيغل أزور” للطيران الفرنسية، عن التوقف الرحلات الجوية من وإلى الجزائر، بداية من أمس السبت.

وجاء قرار الإلغاء،بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها المؤسسة، خاصة بعد وفاة مديرها العام ذو الأصول الجزائرية “أرزقي إجرويدن”.

وأعلن، الرئيس المدير العام التنفيذي للشركة، فرانتس إيفلين، عن استقالته من منصبه.

يذكر، أن الرئيس المدير العام لشركة الطيران “إيغل ازور” كان يشغل منصب طيار سابق بالشركة.