الجوية الجزائرية.. عودة الرحلات نحو هذه البلدان

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن عودة الرحلات بين الجزائر وبعض الدول. كما أشار بيان الجوية، إلى أن القرار جاء وفق قرارات السلطات الجزائرية، بشأن برنامج الطيران الحالي وفي إطار الفتح الجزئي للمجال الجوي الدولي.

وأضافت البيان، أن الجوية الجزائري، خصصت رحلة من الجزائر إلى القاهرة كل يومي الاثنين والجمعة، ابتداء من 28 جانفي. كما أشارت إلى تنظيم رحلة الجزائر إلى جنيف كل يوم السبت، ابتداء من 29 جانفي.

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وكانت قد اعلنت وزارة النقل عن إستئناف الر حلات الجوية إلى كل من مصر وسويسرا. وفي بيان لوزارة النقل الرحلتين تم برمجتهما نحو القاهرة وجنيف.

ووفق ذات الوزارة فقد تم برمجت رحلتين في الأسبوع العاصمة المصرية القاهرة بينما برمجة رحلة واحدة في الأسبوع نحو العاصمة السويسرية جنيف.

واكد الوزارة أن شركات الطيران المصرية والسوسرية تستفيد من نفس عدد الرحلات الجوية أسبوعيا في إطار المعاملة بالمثل.

وأعلنت وزارة النقل في بيان لها، عن رفع عدد الرحلات الجوية بين الجزائر وتونس إلى رحلة يومية بين البلدين بدل ثلاث رحلات في الأسبوع.

ويأتي هذا تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، وفي إطار مجهودات الحكومة الهادفة إلى تدعيم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية.

وتدخل هذه العملية ضمن التدابير التي تقررت لفائدة جاليتنا المقيمة في تونس، بعنوان التسهيلات الخاصة بتنقلاتها بين البلدين.

وفي إطار المعاملة بالمثل، يستفيد الطرف التونسي من نفس عدد الرحلات بين البلدين أي رحلة واحدة كل يوم.

كما يتم إخضاع عبور الحدود لتقديم جواز اللقاح إلى جانب التقيد بالشروط الصحية الأخرى المعمول بها. بالنسبة لكل المسافرين، والمتمثلة تحديدا في إستظهار إختبار “RT-PCR ” سلبي لأقل من 36 ساعة. وإجراء إختبار المضادات الجينية عند الدخول.