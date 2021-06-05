الجوية الجزائرية: فتح الرحلات الجوية بين الجزائر وألمانيا

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، عن افتتاح بيع التذاكر الخاصة بالخط الجزائر-فرانكفورت-الجزائر.وحسب ما أوردته الشركة، على حسابها بفايسبوك، فسيتم برمجة رحلات بين الجزائر وفرانكفورت بألمانيا، كل يوم أربعاء.

وأكدت الجوية الجزائرية، أن جميع موظفي الخطوط الجوية الجزائرية يبذلون أقصى جهودهم لتلبية كل طلبات الزبائن، وقضاء حاجياتكم.وأشارت الجوية الجزائرية، إلى أن رحلاتها المتوجهة نحو فرنسا وتركيا وتونس تشهد إزدحاما مؤقتا.

وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، قد أعلنت، عن استعدادات لتنظيم رحلات من الجزائر تجاه روما بإيطاليا وفرانكفورت بألمانيا.كما انطلقت الثلاثاء الماضي، أولى الرحلات الجوية، عبر مطار هواري بومدين، بعد أن تم تعليقها بسبب الحالة الوبائية بوضع إجراءات مشددة.

وجاء اسئناف الرحلات الجوية، عقب القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء واللجنة العلمية لرصد ومتابعة كورونا، بخصوص الفتح الجزئي للحدود الجوية والبحرية.وتم تخصيص في المطار مختلف الأجهزة الأمنية، والقطاعات الذين يعملون على تنظيم الأمور والوقوف على سيرورة تقدم المسافرين والإجراءات الوقائية.