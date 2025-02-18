الجوية الجزائرية: فتح خط جوي بين العاصمة وأبوجا النيجيرية في أفريل

كشف الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، حمزة بن حمودة، عن فتح الخط الدولي الجديد الرابط بين الجزائر العاصمة وأبوجا عاصمة نيجيريا، ابتداء من شهر أفريل المقبل.

وفي تصريح صحفي على هامش إشراف وزير النقل ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، على فتح مكتب اتصال تجاري وخدمة المصدرين، على مستوى المحطة الرابعة لمطار هواري بومدين الدولي، قال بن حمودة إن العمل جار لإطلاق خط أبوجا ابتداء من شهر أفريل المقبل.

وأضاف أن الشركة وبالتنسيق مع وزارة النقل وسفارة الجزائر بنيجيريا، تعمل على وضع الترتيبات اللازمة لإطلاق هذا الخط الدولي الجديد.

وتابع أن الشركة، تعتزم فتح الخط الجوي الجديد باتجاه أمستردام (هولندا)، ابتداء من الشتاء المقبل.

كما أبرز بن حمودة، سعي الشركة لفتح خطوط أخرى نحو عدد من الدول الإفريقية، والصين وأمريكا الشمالية.

لافتا إلى أن الدراسات جارية لربط الجزائر بنيويورك (الولايات المتحدة) على المدى المتوسط.

كما ستسير الشركة أربع رحلات نحو مطار ستانستد بلندن (بريطانيا) ابتداء من الصيف المقبل، يضيف الرئيس المدير العام.