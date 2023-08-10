الجوية الجزائرية: فتح 114 رحلة إضافية نحو فرنسا ذهابا وإيابا

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن فتح 114 رحلة إضافية نحو فرنسا ذهابا وإيابا.

كما أشارت الجوية الجزائرية أن الرحلات الإضافية ستكون بداية من 17 أوت إلى غاية 28 أوت.

وأضافت الجوية الجزائرية، أن الخطوط تشمل “الجزائر- باريس – الجزائر “. وكذا “الجزائر – تولوز – الجزائر”. بالإضافة كذلك إلى “الجزائر- ليون – الجزائر”. “الجزائر – ليل – الجزائر”. “الجزائر – مارسيليا -الجزائر”. وكذا “الجزائر – ماتز- الجزائر”.