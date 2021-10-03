الجوية الجزائرية.. قبل السفر إلى اسبانيا تأكد من هذا الأمر

دعت، الخطوط الجوية الجزائرية، المسافرين الراغبين في السفر الى اسبانيا، للتأكد من استيفاء جميع شروط الدخول.

وأضافت، الجوية الجزائرية في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يتعين على المسافر أن يسجل على الرابط www.spth.gob.es.

وجاء في المنشور، “قبل سفرك إلى اسبانيا، الرجاء التأكد من استيفاء جميع شروط الدخول و ضرورة التسجيل على الرابط”.

طالع أيضا :

📌📌يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp