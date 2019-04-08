الجوية الجزائرية: “لم نسجل أي اصابة بتسمم غذائي على رحلاتنا وكل الإدعاءات كاذبة”

كذبت شركة الخطوط الجوية الجزائرية للطيران، الأخبار المتداولة بخصوص تسمم مسافرين كانوا على متن احدى رحلاتها بتاريخ 6 أفريل 2019.

حيث كان أحد المسافرين، قد نشر على حسابه الخاص للفايسبوك أنه تعرض لتسمم غذائي وهو بصدد السفر على متن احدى رحلات الجوية الجزائرية إلى مطار شارل ديغول بباريس.

وجاء بيان الشركة التكذيبي: “بتاريخ 7 أفريل 2019، قام أحد المسافرين ” إ. خ” بكتابة منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتناقلته بعض الصفحات الإلكترونية والمواقع الإلكترونية، يفيد فيه بأنه وقع ضحية لتسمم غذائي على متن الرحلة الجوية رقم AH1012 على الخطوط الجوية الجزائرية وذلك بتاريخ 6 أفريل 2019″.

وأضاف: “إن فرع التموين ينفي الإدعاءات الكاذبة للمدعو ” إ. خ” ويرى أن هدفها هو إلحاق الضرر بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وذلك من خلال العديد من الحجج التي سجلناها بعد عملية تحقيق معمقة”.