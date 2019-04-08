الجوية الجزائرية: “لم نسجل أي اصابة بتسمم غذائي على رحلاتنا وكل الإدعاءات كاذبة”

كذبت شركة الخطوط الجوية الجزائرية للطيران، الأخبار المتداولة بخصوص تسمم مسافرين كانوا على متن احدى رحلاتها بتاريخ 6 أفريل 2019.
حيث كان أحد المسافرين، قد نشر على حسابه الخاص للفايسبوك أنه تعرض لتسمم غذائي وهو بصدد السفر على متن احدى رحلات الجوية الجزائرية إلى مطار شارل ديغول بباريس.
وجاء بيان الشركة التكذيبي: “بتاريخ 7 أفريل 2019، قام أحد المسافرين ” إ. خ” بكتابة منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتناقلته بعض الصفحات الإلكترونية والمواقع الإلكترونية، يفيد فيه بأنه وقع ضحية لتسمم غذائي على متن الرحلة الجوية رقم AH1012 على الخطوط الجوية الجزائرية وذلك بتاريخ 6 أفريل 2019″.
وأضاف: “إن فرع التموين ينفي الإدعاءات الكاذبة للمدعو ” إ. خ” ويرى أن هدفها هو إلحاق الضرر بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وذلك من خلال العديد من الحجج التي سجلناها بعد عملية تحقيق معمقة”.
كما أكدت الشركة في ذات البيان انها قامت باستدعاء مضيفات الطيران وجميع العمال المشرفين على تلك الرحلة من أجل التحقيق وللوصول إلى حقيقة ما نشره هذا المسافر.
واتضح أن المسافر نشر اخبار كاذبة هذا بعدما، التقارير المفصلة التي تؤكد أنه لم يشتكي أي أحد من الركاب من أعراض التسمم خلال السفرية.
أما مصلحة الخدمات في مطار “شارل ديغول” بفرنسا، حيث توقفت الرحلة الجوية، لم يسجلوا أي حالة تسمم، ولم يتقدم أي راكب بطلب لنقل استعجالي إلى المستشفى.
كما أوضح ذات البيان أنه وبتاريخ 6 أفريل 2019 زود فرع الشركة بـ 2817 وجبة غذائية، وتم توزيعها على متن رحلات عديدة لمسافات بعيدة “اسطنبول – جدة، مونتريال” وكذلك رحلة باريس.
هذه الوجبات وزعت بنفس اليوم والتوقيت الذي ادعى فيه الراكب بإصابته بالتسمم، ولم يسجل أي إصابة وسط الركاب.
واختتمت الخطوط الجوية الجزائرية، أنها سترفع دعوى قضائية رفقة فرع التموين بسبب الادعاءات الكاذبة، التي لفقها المسافر.
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