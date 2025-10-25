الجوية الجزائرية: لنجعل من كل غرسة وعدا لمستقبل أنقى

سجلت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم السبت، حضورها في الحملة الوطنية للتشجير التي امتدت عبر ربوع الوطن والتي تهدف إلى غرس مليون شجرة.

وجاء في منشور للجوية الجزائرية عبر صفحتها الرسمية “فايسبوك” “بروح خضراء وأمل في غد أجمل.. شاركت الخطوط الجوية الجزائرية اليوم في حملة زرع مليون شجرة”.

وأضافت “لنجعل من كل غرسة وعدا لمستقبل أنقى وأجمل”.

يشار أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز الغطاء الغابي، والوقاية من انجراف التربة والتصحّر. حيث سيتمّ مراعاة خصوصيات كل منطقة لضمان توافق الأنواع النباتية المختارة مع الظروف المناخية والمحلية لكل ولاية.

كما قامت المديرية العامة للغابات بتحضير مليون شتلة تتناسب مع طبيعة كل منطقة، من بينها 130,000 شجرة مثمرة.