الجوية الجزائرية.. مسافر أجنبي يشيد بالخدمات

تتعرض الخطوط الجوية الجزائرية للعديد من الإنقادات خاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وبالأخص فيما يتعلق بأسعار التذاكر وبالخدمة التي تُقدم للمسافر داخل الطائرة.

وبالرغم من هذه الإنتقادات، عبر أحد المسافرين الأجانب عبر الخطوط الجوية الجزائرية والمدعو “Alexandre Ab”عن رضاه التام بالخدمة التي تقدمها الشركة لزبائنها.

وغرّد “ألكسندر” عبر حسابه على تويتر قائلا: “الجزائر تتطور كثيرًا ، إنه لمن الرائع حقًا أن ترى الأشياء تتحرك في الاتجاه الصحيح”.

ونشر “ألكسندر” صور له خلال رحلة عبر درجة رجال الأعمال على متن طائرة إيرباص “A330-200” التابعة للخطوط الجوية الجزائرية. مشيدا بالمستوى العالي للخدمات التي تقدمها الشركة.

وكانت الخطوط الجوية الجزائرية قد إستأنفت نهاية سبتمبر الرحلات عبر درجتي الأولى ودرجة الأعمال. بعد أن كانت هذه الخدمة معلقة منذ إغلاق الحدود في مارس 2020 ولم يتم إعادة تنشيطها مع إعادة الفتح في جويلية.

وبخصوص تذاكر الرحلات غير المستهلكة، بسبب الغلق جراء جائحة كورونا، أفاد المتحدث باسم الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي. أنها ستبقى صالحة إلى غاية إستهلاكها في إطار الرحلات الجوية المفتوحة حاليا. مشيرا أنه لن تطرأ عليها أي زيادة في الأسعار.

كما برمجت شركة الخطوط الجوية الجزائرية رحلات إضافية مع كل من تونس، ومونتريال بكندا. كما وضعت شروطا جديدة لدخول المسافرين إلى تونس تخص التلقيح بالنسبة لفئة الأشخاص أعمارهم 12 عاما وأكثر خاضعين للتلقيح أولا.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الآن الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp