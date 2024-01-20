الجوية الجزائرية.. معاينة ظروف تنقل المسافرين الدوليين عبر مطار الجزائر

قام المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، بزيارة تفقدية على مستوى مطار الجزائر الدولي. خصت الرحلة الدولية الجزائر- أبيجان (كوت ديفوار)، بهدف معاينة ظروف تنقل المسافرين الدوليين على متن هذا الخط الجوي. حسبما أفاد به، يوم السبت، بيان للمؤسسة.

كما أوضح ذات المصدر أن الزيارة, التي تمت مساء أمس الجمعة، تدخل في إطار “إستراتيجية تعزيز التواصل”. و”التقرب من ركاب الجوية الجزائرية ومعرفة انطباعاتهم”.

وكان لبن سليمان حوار “صريح ومباشر” مع معظم المسافرين, القادمين من أوروبا والمتوجهين نحو أبيجان, عبر مطار الجزائر الدولي. خصوصا حول “ظروف السفر على متن الخطوط الجوية الجزائرية و الخدمات المقدمة”.

ولقت هذه المبادرة استحسانا عند المسافرين الايفواريين, الذين قدموا شروحات حول الامتيازات المقدمة من قبل الخطوط الجوية الجزائرية. والدوافع التي تجعلهم يفضلون اختيار المؤسسة الوطنية للتنقل من كوت ديفوار نحو أوروبا أو من أوروبا نحو كوت ديفوار عبر مطار الجزائر. وعلى متن خطوط الجوية الجزائرية, حسب ذات المصدر.