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الجوية الجزائرية.. ميزة سهلة للمسافرين قبل 24 ساعة من الرحلة

بقلم أسماء.ع
الجوية الجزائرية.. ميزة سهلة للمسافرين قبل 24 ساعة من الرحلة
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أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية القيام بالتسجيل المسبق واختيار المقعد قبل 24 ساعة من موعد الرحلة.

كما جاء في منشور الجوية الجزائرية، “تتيح الخطوط لمسافريها إمكانية القيام بالتسجيل المسبق”. و”اختيار المقعد و ذلك 24 ساعة قبل موعد الرحلة”.

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رابط دائم : https://nhar.tv/bafIL
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