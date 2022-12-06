الجوية الجزائرية.. ميزة سهلة للمسافرين قبل 24 ساعة من الرحلة
بقلم أسماء.ع
أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية القيام بالتسجيل المسبق واختيار المقعد قبل 24 ساعة من موعد الرحلة.
كما جاء في منشور الجوية الجزائرية، “تتيح الخطوط لمسافريها إمكانية القيام بالتسجيل المسبق”. و”اختيار المقعد و ذلك 24 ساعة قبل موعد الرحلة”.
تتيح الخطوط الجوية الجزائرية لمسافريها إمكانية القيام بالتسجيل المسبق و اختيار المقعد و ذلك 24 ساعة قبل موعد الرحلة.
Air Algérie offre la possibilité à ses voyageurs de se préenregistrer et de choisir leurs sièges 24H avant le départ.#book #spot #AirAlgerie pic.twitter.com/uQG8pmxNGZ
— Air Algérie (@AirAlgerieAH) December 6, 2022
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