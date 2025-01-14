الجوية الجزائرية: نحو فتح خطوط جوية اتجاه أبوجا وأمستردام

كشف الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية حمزة بن حمودة، عن فتح خطوط جوية، نحو وجهات جديدة قريبا.

وقال بن حمودة، في ندوة صحفية خُصصت لعرض حصيلة نشاطات الشركة لسنة 2024، أنه سيتم فتح خط جوي نحو أبوجا بنيجيريا قريبا.

وأضاف ذات المسؤول، أن الشركة تعمل على فتح خط جوي نحو أمستردام بهولندا.

كما تمت إضافة 35 رحلة أسبوعية داخلية بداية من فيفري القادم، حسب ذات المتحدث.

ومن جهة أخرى، أكّد بن حمودة، أن الشركة قامت بتعويض ما يتجاوز 10 آلاف تذكرة من تذاكر فترة الكوفيد نهاية 2024. فيما لا تزال العملية متواصلة.

كما كشف أن الشركة حققت أرباحا مالية معتبرة خلال 2024 وتنتظرها تحديات مالية خلال هذه السنة.