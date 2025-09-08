الجوية الجزائرية: نعمل على إدخال خط نجامينا ضمن البرنامج الشتوي القادم

أكد الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، حمزة بن حمودة، أن الشركة لديها خطة عمل لتطوير حضورها على مستوى المطارات الإفريقية.

وأشار بن حمودة في تصريح للصحافة إلى أن الخطة تعمل على مدى 3 سنوات. والتي ستمر من حوالي 10 عواصم افريقية الى 20 عاصمة افريقية .

وبخصوص خط نجامينا، فقال بن حمودة، “أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون واضح ويجب أن يكون من أولويات الجوية الجزائرية”. و”ستكون اول وجهة تخدمها الجوية لى مدن افريقية”.

كما كشف أن الجوية الجزائرية تعمل حاليا على أن يدخل الخط ضمن برنامج الشتاء القادم.