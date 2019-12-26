الجوية الجزائرية: نقل أزيد من 26 ألف معتمر عبر 105 رحلة خلال 2019

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الجوية الجزائرية: نقل أزيد من 26 ألف معتمر عبر 105 رحلة خلال 2019
بقلم نسرين محفوف

نقلت الخطوط الجوية الجزائرية من تاريخ 4 نوفمبر الى 15 ديسمبر، 26 ألف و424 معتمرا عبر 105 رحلة.

وكشف تقرير العمرة الأول لسنة 2019، أن الخطوط الجوية الجزائريةن استأنفت في 4 نوفمبر رحلاتها إلى الأماكن المقدسة ، لبرنامج العمرة 2019/2020، الذي يستمر حتى نهاية مارس 2020.

وتم انطلاق المعتمرين من مطارت الجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران، عنابة، ورقلة، أدرار والوادي.

للتذكير ، قامت شركة طيران الجزائر ببرمجة 477 رحلة بسعة 126 الف و515 مقعدًا، لتغطية رحلات العمرة 2019، خارج عمرة رمضان.

وتم خلال الموسم الجاري برمجة 3 رحلات جديدة على خط مباشر من ولاية أدرار إلى البقاع المقدسة.


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