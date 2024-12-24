الجوية الجزائرية: هذا جديد حجز التذاكر

وفرت مؤسسة بريد الجزائر، خدمة جديدة للمسافرين لدفع ثمن تذاكر الطائرة بسهولة أكبر.

وحسب بيان للمؤسسة، يتعلق الأمر، بشركتي الخطوط الجوية الجزائرية وطاسيلي للطيران.

وأشار بريد الجزائر، إلى أنه يمكن للمسافرين الآن حجز تذاكر طيران الخطوط الجوية الجزائرية وطاسيلي “بسهولة أكبر عبر تطبيق ECCP”

وللاستفادة من هذه الخدمة الجديدة، ما عليكم سوى تنزيل تطبيق ECCP على هاتفكم المحمول عبر هذا الرابط:

https://play.google.com/store/apps/details?id=dz.poste.eccp

ويتوفر تطبيق ECCP على متجر Google Play، ويمكن لجميع المستخدمين الوصول إليه بسهولة.

ومن الواضح أن هذا الحساب يجب أن يكون مرتبطًا بحساب CCP الخاص بالزبون.

وبالتالي يمكن للمستخدم الوصول إلى وظائف التطبيق، مما يسمح له بتنفيذ العديد من عمليات الدفع. بما في ذلك شراء تذاكر الطائرة للخطوط الجوية الجزائرية وطاسيلي للطيران.

وبمجرد الدخول إلى التطبيق، يمكن للمسافر اختيار شركة الطيران على الواجهة الرئيسية. ثم يتم فتح نافذة أخرى تتيح إمكانية الدخول إلى مواعيد السفر.

وبمجرد اختيار الرحلة، يمكن للمستخدم دفع ثمن تذكرة الطائرة مباشرة عبر تطبيق ECCP.

وبعد تأكيد الحجز ودفع التذكرة، يتلقى الزبون رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو مباشرة على تطبيق ECCP.