الجوية الجزائرية: هذا سعر تذكرة “الجزائر _نجامينا”

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، عن سعر تذكرة الطائرة من الجزائر نحو العاصمة التشادية “نجامينا” ذهابا وإيابا.

وحسبما نشرته الجوية الجزائرية، فإن الرحلات ستكون مريحة وبأسعار مناسبة وذكريات لا تنسى. مشيرة إلى أن سعر تذكرة الرحلة من الجزائر نحو نجامينا ستكون ابتداءً من 63.000 دج. ومن نجامينا ابتداءً من 259.900 فرنك إفريقي.

للإشارة، فقد إنطلقت أول رحلة جوية مباشرة بين الجزائر العاصمة ونجامينا، عاصمة جمهورية تشاد، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025. تجسيداً لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. خلال معرض التجارة البينية الإفريقية الرامية إلى تعزيز الربط الجوي بين الجزائر وبلدان القارة الإفريقية. ودعم التعاون الاقتصادي والتجاري الإفريقي الإفريقي.

وتندرج هذه الوجهة الجديدة ضمن استراتيجية الخطوط الجوية الجزائرية الرامية إلى توسيع شبكتها نحو العواصم الإفريقية. بما يسهم في تسهيل تنقل الأشخاص وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الجزائر وتشاد.

