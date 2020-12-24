الجوية الجزائرية.. هذا هو برنامج رحلات الإجلاء إلى غاية 31 جانفي

كشفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، مساء اليوم الخميس، عن برنامج رحلات الإجلاء إلى غاية 31 جانفي.

ويشترط على المعنيين برحلات الإجلاء حيازة تذكرة للخطوط الجوية الجزائرية مؤكدة على رحلة الإجلاء.

بالإضافة إلى حيازتهم شهادة PCR سلبية 72 ساعة قبل موعد الرحلة.

كما يشترط التسجيل على موقع http://rapt.airalgerie.dz للإستفادة من رحلات الإجلاء.

وفيمايلي البرنامج الكامل:

-رحلة يوميا من باريس نحو الجزائر العاصمة.

–رحلة يوميا من مرسيليا نحو الجزائر العاصمة.

–رحلة كل يوم السبت والأحد من ليون نحو الجزائر العاصمة.

–رحلة كل يوم الثلاثاء من ليل نحو الجزائر العاصمة.

–رحلة كل يوم الإثنين من ماتز نحو الجزائر العاصمة.

– رحلة كل يوم الأربعاء بين الجزائر العاصمة وفرانكفورت في الإتجاهين.

–رحلة كل يوم الخميس بين الجزائر العاصمة و أليكانت في الإتجاهين.

–رحلة كل يوم الأحد بين الجزائر العاصمة و برشلونة في الإتجاهين.

–رحلة كل يوم الجمعة بين الجزائر العاصمة ومدريد الإسبانية بداية من 1 جانفي في الإتجاهين.

–رحلة كل يوم الخميس بين الجزائر و دبي في الإتجاهين بداية من 7 جانفي.

-رحلة كل يوم السبت بين الجزائر العاصمة و مونتريال بكندا في الاتجاهين بداية من 2 جانفي.