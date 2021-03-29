الجوية الجزائرية: هذا هو جديد الرحلات وأسعار التذاكر

كشفت الجوية الجزائرية، أنها تعمل جاهدة على ضمان رحلات آمنة في إطار إحترام تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وحسب بيان للجوية، فأكدت أن عودة الرحلات مُرتبطة بشرطين، أولهما قرار السلطات الحكومية بخصوص فتح الحدود.

بالإضافة إلى قرار البلدان المتوجه إليها بخصوص تدابير الدخول إلى أراضيها والإجراءات المطبقة بها.

وأضافت الجوية، أنها تتيح تعديلا على التذاكر، وسيكون التعديل على التذكرة قبل العودة الفعلية للرحلات الذي سيكون مجانا، بشرط أن يتم التعديل خلال فترة صلاحية التذكرة.

وأوضحت أن التذاكر التي إنتهت صلاحيتها ستمدد الى غاية شهر ديسمبر 2021.

وأفادت الجوية الجزائرية، أنه في حالة ما إذا تعطلت مشاريع المُسافرين أو غيرو برامجهم بسبب تعطل الرحلات، ستمنح لهم “فوتشر” صالح للإستعمال إلى غاية 31 دييسمبر ويتم تعويضها في حالة عدم إستعمالها.

كما أن التعويض سيتم دراسته بشكل مُرتبط بحجم الطعون المُقدمة في تلك الفترة.

وأضافت، أنه في حالة الإجلاء، فإن التذاكر التي تم إقتناؤها في إطار عروض التخفيض أو بسعر ضئيل، ستتم مُراجعة أسعارها، حسب تكلفة الإجلاء التي ستكون في يوم الرحلة.