الجوية الجزائرية: هذه الوكالات مفتوحة كل يوم سبت

سترفع الخطوط الجوية الجزائرية عدد رحلاتها، لتصل إلى 78 بالمائة من العدد المسجل قبل جائحة كورونا، إبتداء من أكتوبر المقبل.

وقال ما أفاد به اليوم الأربعاء الرئيس المدير العام للشركة، ياسين بن سليمان. بالمجلس الشعبي الوطني: “أن الشركة سترفع من عدد رحلاتها لتصل إلى 78 بالمائة مقارنة بمستويات 2019. مشيرا أن النسبة حاليا تقدر في حدود 68 بالمائة”.

وكانت الأزمة الصحية جراء جائحة كورونا دفعت الخطوط الجوية الجزائرية إلى تقليص عدد رحلاتها بحوالي النصف. في إطار مساعي الحد من تفشي الجائحة.

واعتمدت الشركة برنامجا استراتيجيا جديدا للعودة التدريجية لمستويات ما قبل الأزمة الصحية. مع تطوير شبكتها في أفريقيا والعالم. فضلا عن تدعيم أسطولها الجوي بطائرات، وذلك تنفيذا لما ورد في برنامج الحكومة 2021-2025.

كما تعتزم الشركة استغلال مطار الجزائر كمحور خطوط جوية “هوب”، حيث ستغير الشركة الجوية من استراتيجيتها التقليدية التي تقتصر على نقل المسافرين من نقطة إلى أخرى. لتتعداها إلى نقل المسافرين الذين يعبرون الجزائر للتوجه إلى بلدان أخرى.

كما أكد ان الشركة ستواصل توسيع شبكاتها نحو أفريقيا، وآسيا، وأوروبا مع زيادة عدد الرحلات المتوجهة نحوها. مضيفا أنه سيتم الكشف لاحقا على البلدان المعنية في هذه القارات.

وبخصوص الدفع الالكتروني، أشار ذات المسؤول، إلى أن الموقع الالكتروني للشركة يسجل حوالي 11,9مليون زيارة سنويا.

كما كشف عن تطوير تطبيق جديد للشركة على الهواتف الذكية خلال 2022 لحجز التذاكر بسهولة أكبر. مشيرا الى أن عدد مرات تحميل التطبيق الحالي تجاوز 500 ألف مرة.

وبخصوص مبيعات التذاكر عبر الإنترنت، فقد سجلت في 2019 أكثر من 317 ألف تذكرة. قبل أن ينخفض هذا العدد إلى 156 ألف في 2020 و271 الف خلال 2021 بسبب الجائحة.

بينما ارتفعت مبيعات التذاكر على الانترنت في العام الجاري 2022. حيث سجلت منذ بداية جانفي إلى نهاية أوت بيع أكثر من 420 ألف تذكرة.

وحول الافاق المستقبلية للشركة، أشار بن سليمان إلى تعميم بعض الخدمات الذكية وإطلاق موقع الكتروني جديد قبل نهاية السنة يكون أكثر فاعلية.

مشيرا إلى وجود عدة عراقيل تصعب مساعي الشركة لتطوير خدماتها الالكترونية. من بينها تسقيف التعاملات البنكية.