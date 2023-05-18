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الجوية الجزائرية.. هذه تفاصيل اقتناء 8 طائرات “بوينغ”

بقلم أسماء.ع
الجوية الجزائرية.. هذه تفاصيل اقتناء 8 طائرات “بوينغ”
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وقعت الخطوط الجوية الجزائرية، عقدا مع الشركة المصنعة الأمريكية “بوينغ” لاقتناء 8  طائرات ذات السعة المتوسطة.

كما وقع العقد المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، ومسؤولة عقود طائرات “بوينغ” التجارية، لورا وولف شوتل. بحضور ممثلين عن وزارة النقل ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. والوكالة الوطنية للطيران المدني وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر. وكذا إطارات  تنفيذية من الشركتين خلال حفل نظم في القطب التقني للخطوط الجوية الجزائرية بباش جراح “شرق الجزائر العاصمة”.

وينص هذا العقد على تزويد شركة “بوينغ” الخطوط الجوية الجزائرية بثماني طائرات من طراز B 737-9 max”  (170 – 210 مقعد). تسلم أولها في عام 2027, حسبما علم خلال مراسم التوقيع.

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