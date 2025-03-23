الجوية الجزائرية.. هذه تفاصيل التخفيضات بمناسبة عيد الفطر المبارك

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم في بيان لها عن تخفيضات لصالح الجالية تصل إلى 44 بالمائة.

وجاءت هذه التخفيضات تجسيدًا لتعليمات رئيس الجمهورية، الهادفة إلى تسهيل تنقل الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج لزيارة الوطن.

وحسب بيان الجوية الجزائرية تضمن عرض خاص تحت اسم “عيد”، تخفيضات استثنائية على الرحلات إلى الجزائر بمناسبة عيد الفطر المبارك:

تخفيضا بنسبة 40% على أسعار التذاكر للرحلات القادمة من الخارج نحو الجزائر، مع تخفيض إضافي بنسبة 33% من السعر المخفّض لفائدة القصر. وسيكون الحجز متاحًا ابتداءً من 23 مارس إلى 1 أفريل 2025، على أن تمتد فترة السفر من 26 مارس إلى 6 أفريل 2025.