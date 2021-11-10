الجوية الجزائرية.. هذه هي الرحلات والوجهات الخارجية المعتمدة حاليا

أصدرت الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الأربعاء بلاغا تذكر من خلاله بالرحلات والوجهات الخارجية المعتمدة حاليا.

الرحلات المعتمدة حاليا هي:

*الجزائر-مونتريال-الجزائر AH 2700 وAH 2701 كل ثلاثاء وخميس وسبت.

*الجزائر-دبي AH 4062 كل أحد وخميس.

*دبي- الجزائر AH 4063 كل إثنين وجمعة.

*الجزائر-مرسيليا-الجزائر AH 1020 وAH 1021 كل يوم سبت.

*الجزائر- باريس “اورلي”- الجزائر AH 1010 و AH 1011 يوميا.

*الجزائر- باريس “شارل ديغول”- الجزائر AH 1000 وAH 1001 كل ثلاثاء وخميس.

*وهران-باريس “اورلي”-وهران AH1060 وAH1061 يوميا.

*قسنطينة-باريس “اورلي”- قسنطينة AH1122 وAH 1123 كل جمعة وسبت وأحد.

*قسنطينة- باريس “شارل ديغول”- قسنطينة AH1118 وAH1119 كل إثنين، ثلاثاء، أربعاء وخميس.

*الجزائر- لندن “هيثرو”- الجزائر AH 2054 و AH2055 كل أحد وثلاثاء.

*الجزائر-برشلونة-الجزائر AH2014 وAH2015 كل ثلاثاء، أربعاء، جمعة، وسبت.

*الجزائر-روما-الجزائر AH2054 وAH2055 كل سبت، ثلاثاء، وخميس.

*الجزائر-فرانكفورت-الجزائر AH2070 وAH2071 كل أحد وأربعاء، وجمعة.

*الجزائر-موسكو-الجزائر AH3000 وAH3001 كل جمعة.

*الجزائر-تونس-الجزائر AH4002 وAH4003 كل أربعاء وجمعة وأحد.

*الجزائر-إسطنبول-الجزائر AH3016 وAH3017 كل أحد، إثنين، أربعاء، وخميس.

الجوية الجزائرية توصي المسافرين بما يلي..

توصي الخطوط الجوية الجزائرية المسافرين عبر ذات البلاغ، بضرورة التأكد من آخر التحديثات لشروط الدخول لأي دولة ووجهة مذكورة أعلاه.

كما أوصت المسافرين على التأكد من آخر التحديثات لبرنامج الرحلات المعتمد حاليا في إطار الفتح الجزئي للمجال الجوي. مع التحقق من يوم السفر ورقم الرحلة.

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