الجوية الجزائرية: هكذا سيتم دعم المسافرين المتضررين من تأخر أو إلغاء الرحلات

تحرص مصالح الجوية الجزائرية على توفير البدائل الممكنة لمساعدة الزبائن. خاصة ذوي الظروف الخاصة، للالتحاق بوجهاتهم في أقرب الآجال.

وتعمل الجوية الجزائرية على توفير خدمات إضافية لدعم المسافرين المتضررين. بما في ذلك الإقامة في الفنادق عند الضرورة وتسهيل إجراءات إعادة الحجز.

ودعت الجوية الجزائرية الزبائن إلى التفهم معتذرة عن أي خلل أو إزعاج قد تسببه هذه الظروف الاستثنائية.

واكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص الكامل على سلامة وراحة الزبائن. كما تعمل جاهدة على توفير خدمة النقل خلال هذه الظروف الاستثنائية.