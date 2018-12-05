الجوية الجزائرية وطيران الطاسيلي يبرمجان رحلات جوية جديدة نحو الجنوب

قامت شركتا الخطوط الجوية الجزائرية وطيران الطاسيلي، خلال شهر نوفمبر 2018، ببرمجة رحلات جوية جديدة نحو الجنوب.

ففي اطار سياسة الحكومة المنبثقة من برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الرامية لفك العزلة على المناطق الجنوبية والجنوب الكبير.

قامت شركتا الخطوط الجوية الجزائرية وطيران الطاسيلي، خلال شهر نوفمبر 2018، بتعزيز بعض خدماتها نحو الجنوب.

وهذا ببرمجة رحلات جوية جديدة والزيادة في السعة المتوفرة وعدد الرحلات من جهة.

ومن جهة أخرى، بتعديل أيام تشغيل الطائرات، آخذة بعين الاعتبار طلبات مواطني هذه المناطق.

وفي هذا الصدد، شرعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في تعديل رحلاتها بتوسيع سعتها بحوالي 3051 مكانا إضافيا.

وهذا للإستجابة على وجه الخصوص إلى طلب النقل في نهاية العام، نحو تمنراست وجانت وأدرار وتيميمون وغرداية.

كما ستطلق شركة الخطوط الجوية الجزائرية، ابتداء من 19 ديسمبر 2018، رحلة جديدة بين الجزائر العاصمة وعين قزام مع توقف في تمنراست.

ومن جانبها، بادرت الطاسيلي، والتي تستغل حاليا 26 رحلة أسبوعية نحو مدن الجنوب، بعدة إجراءات لفك العزلة على هذه المناطق.

وهذا من خلال زيادة الوتيرة نحو أدرار، بمضاعفة القدرة المتوفرة وتعديل يوم التشغيل “كل يوم أربعاء”، وبالتالي توفير خيار إضافي.

ناهيك عن إعادة برمجة رحلة الجزائر- إليزي- جانت- إليزي- الجزائر إلى رحلتين مستقلتين هما الجزائر- الجزائر وجانت- اليزي.

بالإضافة لزيادة الوتيرة نحو بشار، بمضاعفة القدرة المتوفرة وتعديل يوم الاستغلال كل يوم جمعة.

وستطلق طاسيلي للطيران رحلة جدجيدة بين وهران وبشار، ابتداء من 7 ديسمبر الجاري.

كما تعتزم اطلاق رحلات الطيران العارض للعمرة، انطلاقا من مدينتي البيض والوادي، لتجنب تنقل مواطني هذه المناطق الى شمال البلاد.