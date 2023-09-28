الجوية الجزائرية: خصومات تصل إلى 75 % على الرحلات الدولية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها مساء اليوم الخميس، عن إطلاق خصومات تصل إلى 75 % على رحلاتها الدولية.

وتأتي هذه التخفيضات بمناسبة مشاركة الخطوط الجوية الجزائرية في الطبعة الثانية والعشرين للصالون الدولي للسياحة و الأسفار .

وقدمت الشركة الوطنية للنقل الجوي على هامش مشاركتها في الطبعة ال22 لهذا الصالون التي تقام بقصر المعارض “صافكس”، خصومات تصل إلى 75% من الجزائر نحو الوجهات الدولية (حسب توافر المقاعد).

وللإشارة، كان الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, قد أشرف اليوم الخميس بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة على افتتاح الطبعة الـ22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار.

وكان بن عبد الرحمان مرفوقا بأعضاء من الحكومة إلى جانب أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

ويعود الصالون الدولي للسياحة والأسفار هذه السنة بقوة, بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثة سنوات بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) وسيدوم إلى الفاتح من أكتوبر المقبل, بحضور عدة جمعيات مختصة ودواوين سياحية وصناع المحتوى, بالإضافة إلى أصحاب مؤسسات ناشئة وعدد من الدول الأجنبية .