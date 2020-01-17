الجوية الجزائر لا تخشى إستحواذ نظيرتها الفرنسية على رحلات “إيغل أزور”

أكد الناطق الرسمي بإسم الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، أنّ الشركة الوطنية، لا تخشى منافسة نظيرتها الفرنسية.

وهذا بعدما تمكنت الشركة الفرنسية العمومية من الإستحواذ على البرنامج الساعي للشركة الفرنسية الخاصة “إيغل أزور”، حسب صحيفة ” La Tribune” الفرنسية.

وحسب نفس الصحيفة تكون الجوية الفرنسية المستفيد الأكبر في السوق الفرنسي الجزائري، بسيطرتها على 30 % من رحلات مطار “أورلي”.

غير أنّ المتحدث بأسم الجوية الجزائرية أكد في تصريح لموقع ” visa voyage algerie”، أنّ شركته على تخشى المنافسة من أي جانب، أنّه بنسبة للمؤسسة الوطنية الوضع لم يتغيّر.

موضحًا: “هذا البرنامج الساعي موجود من قبل، وأنّ المنافسة تجعل من الزبون هو المستفيد الأكبر”.

مواصلًا: “الأمر متروك لنا للنضال من أجل البقاء في المرتبة الأولى في هذا السوق. لم نعد في وضع شبه إحتكار الآن. على الأقل، لم يعد بإمكان أحد أن يتهمنا أنّنا نحتكر هذه الوجهة”.