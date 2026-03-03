الجوية الداخلية تُطلق خطوطا إضافية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خطوط جوية إضافية كل يوم خميس ابتداءً من 12 مارس 2026.

وجاء في بيان الشركة “يسرّ شركة الخطوط الجوية الداخلية أن تعلم لزبائنها الكرام عن إطلاق خطوط جوية إضافية كل يوم خميس ابتداءً من 12 مارس 2026”.

وأوضحت الشركة أن الخطوط المعنية الجزائر - سطيف، الجزائر – سطيف، سطيف – وهران، وهران – سطيف، سطيف – الجزائر.

