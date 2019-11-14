الجوية الفرنسية تستحوذ على مواقيت مهمة لشركة آغل أزور نحو الجزائر

حصلت الجوية الفرنسية على رحلات إضافية من مطار الجزائر نحو مطار أورلي الفرنسي بعد ان كانت كل رحلاتها منحصرة على مطار “شارل دوغول الفرنسي “.

وستنطلق هذه الرحلات بداية من تاريخ 02 جانفي 2020 و سيكون ذلك في أربع رحلات خلال الأسبوع إضافة إلى 27 رحلة التي تقوم بها من و إلى مطار شارل دوغول.

و حسب المختصيين فإن الشركة الفرنسية تمكنت من إسترجاع عدد من مواقيت إقلاع و هبوط طائرات ( slots) شركة آغل أزور المفلسة.

وسيمكن هذا الإجراء من فتح الخط الجديد بين الجزائر و”مطار أورلي الفرنسي” و الحصول على أربع رحلات إضافية كاملة خلال الأسبوع.