الجوية الفرنسية تقدم أفضل عروض الرحلات إلى الجزائر

يعتبر شهر جانفي أفضل وقت للسفر. فوفقًا لـ Skyscanner خلال هذه الفترة، شهدت أسعار التذاكر انخفاضًا بنسبة 22 ٪ عن مستوياتها. فرصة يغتنمها المسافرون الذين لم يحجزوا رحلاتهم بعد.

وتقدم الخطوط الجوية الفرنسية، أفضل عروض المغادرة من الجزائر إلى عدة مدن فرنسية. من باريس وليون وليل ومرسيليا، تبيع الخطوط الجوية الفرنسية عدة رحلات ذهابًا وإيابًا إلى الأراضي الوطنية. وبأسعار معقولة.

وبالفعل، على هذا الخط ، تقدم الخطوط الجوية الفرنسية رحلة للخارج في 27 جانفي والعودة في 29 جانفي 2023 ، بسعر 19881 دينارًا جزائريًا.

وتقدم شركة الطيران هذه أيضًا رحلة أخرى ذهابًا وإيابًا بسعر مغري. على وجه الخصوص ، من مرسيليا إلى الجزائر بسعر 25405 دينار جزائري.

بين فرنسا والجزائر، تبيع الخطوط الجوية الفرنسية رحلة ذهابًا وإيابًا بين الجزائر ومرسيليا بسعر 22080 دينار جزائري. وهذا من أجل الذهاب في 31 جانفي والعودة في 5 فيفري 2023.

وما زالت شركة الطيران هذه تغادر من الجزائر العاصمة إلى تولوز. وتعرض السفر في 7 جانفي مقابل العودة في 25 جانفي 2023، بسعر 31418 دينارًا جزائريًا.

من وهران إلى باريس تعرض الخطوط الجوية الفرنسية السفر بسعر 33452 دينار جزائري. وهذا، لرحلة خارجية مجدولة في 11 جانفي والعودة مقررة في 20 مارس 2023.