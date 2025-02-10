الجوية الفرنسية: خدمة مجانية ستصبح مدفوعة الثمن اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء

قررت الخطوط الجوية الفرنسية فرض رسوم، اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، 11 فيفري، على خيار جديد على متن طائراتها وهو اختيار المقعد.

للتذكير، حتى الآن، كانت هذه الخدمة قابلة للرسوم حتى 30 ساعة قبل المغادرة. ولكنها تظل مجانية لأقل من 30 ساعة قبل الإقلاع.

ابتداءً من يوم غد الثلاثاء 11 فيفري 2025، ستفرض شركة الطيران الفرنسية رسومًا على اختيار المقاعد، بالسعر الخفيف.

ولن يتمكن الركاب المسافرون في الدرجة الاقتصادية بعد الآن من اختيار مقاعدهم أو تغييرها مجانًا أثناء تسجيل الوصول.

وإذا لم يقوموا بدفع ثمن هذا الخيار، فسيتم تخصيص مقاعدهم تلقائيًا أثناء تسجيل الوصول عبر الإنترنت.

وبالنسبة للمسافرين بتذكرة Light fare في مقصورة الدرجة الاقتصادية، فإن اختيار المقعد المدفوع فقط هو الممكن حتى إغلاق إجراءات تسجيل الوصول”، بحسب ما ذكرت شركة Air France على موقع الحجز الخاص بها.

في الدرجة الاقتصادية، يعتبر السعر الخفيف هو أرخص سعر تقدمه الخطوط الجوية الفرنسية على موقع الحجز الخاص بها.

علاوة على ذلك، فهو يسمح بنقل حقيبة مقصورة واحدة فقط. على عكس الأجرة الخفيفة.

توفر عروض Standard وSantard Plus وFlex المزيد من الخيارات المجانية. بما في ذلك اختيار المقعد في الصفوف الأولى، والأمتعة المسجلة، واسترداد التذكرة، وما إلى ذلك.

من ناحية أخرى، يظل اختيار وتعديل المقعد مجانيًا للمسافرين الأعضاء في برنامج الولاء، وعملاء الشركات. والذين يسافرون في مجموعات من عشرة أشخاص، والأشخاص ذوي الإعاقة.