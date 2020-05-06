الجوية القطرية تتوقع إستئناف رحلاتها هذا الشهر

أكدت، اليوم الأربعاء، الخطوط الجوية القطرية أنها ستبدأ توسيع شبكتها هذا الشهر توقعا لتخفيف الدول قيود السفر التي أوقفت الطيران العالمي.

وأفادت الجوية القطرية، في بيان لها، أنها تستهدف تسيير رحلات إلى ما يصل إلى 52 وجهة بنهاية شهر ماي، وإلى 80 وجهة بنهاية شهر جوان.

وأضافت الشركة أنه من المقرر إضافة الرحلات بشكل تدريجي اعتمادا على مراقبة تدفقات الركاب عالميا وتوجهات الحجز.

كما توقعت الجوية القطرية تسجيل انتعاش الرحلات لمسافات قصيرة أولا، وأن يعود السفر التجاري بين مدن العالم الكبرى تدريجيا.