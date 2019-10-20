الجوية تجمّد برنامج رحلاتها.. والعمرة مؤجلة لإشعار لاحق!

أخطرت وكالات السياحة والأسفار بقرارها وأول رحلة كانت مبرمجة يوم 2 نوفمبر

المؤسسة رفضت المغامرة بتجنيد طائرات لمواعيد غير مضمونة بسبب إشكالية الدفع الإلكتروني

وكالات سياحية فتحت التسجيلات واستقبلت الجوازات من دون أي ضمانات

جمّدت مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية، كافة الرحلات المخصصة لموسم العمرة هذا الموسم، والتّي أعدت بشأنها برنامجا خاصا لفائدة وكالات السياحة والأسفار.

وذلك إلى إشعار آخر، في انتظار المستجدات بشأن قضية الدفع الإلكتروني، وتسوية العراقيل التي يواجهها موسم العمرة لهذه السنة بسبب طريقة الدفع.

وكشفت مصادر مطّلعة لـ«النهار»، عن إخطار الجوية الجزائرية للوكالات السياحية المعتمدة لتأطير المعتمرين

هذا الموسم، بضرورة تجميد العمل بالبرنامج الذي تم إعداده لحساب عمرة المولد النبوي الشريف، حيث

كانت الجوية وزعت الرحلات على الوكالات، كل حسب التاريخ الذي يناسبها واليوم الذي اختارته.

وكان مقررا الشروع في العمل بالبرنامج الذي وضعته الجوية الجزائرية لحساب موسم العمرة، يوم السبت 2

نوفمبر المقبل، حيث تُقلع أول رحلة نحو البقاع المقدسة، أين أشارت المؤسسة إلى أنه وأمام الغموض الذي يلف

عملية العمرة لهذا الموسم، فقد تقرر إلغاء العمل بهذا البرنامج إلى غاية تسوية العراقيل التي تواجه مسألة الدفع الإلكتروني.

ورفضت الجوية المغامرة بتنظيم رحلات غير مضمونة، وتجنيد طائرات وإطارات بشرية من أجل رحلات غير

مؤكدة، خاصة في ظل الصمت الذي يلف القضية على مستوى الجهات المسؤولة، حيث رفضت الكشف عن أي

مستجدات في القضية، مكتفية بالقول على لسان المكلف بالإعلام لدى الديوان، إن الموسم سينطلق في وقته المحدد.

وباشرت عديد الوكالات السياحية عملية التسجيلات للعمرة، رغم الغموض الذي يلف الملف، واستحالة تنظيم

أي رحلة للبقاع المقدسة، في ظل هذه الظروف الحالية، لأن الكرة في مرمى الحكومة وبنك الجزائر،

حيث يتطلب استصدار تأشيرات العمرة حاليا المرور على محرك الحجز الإلكتروني للحج والعمرة والدفع عن طريقه.

ويعتبر بنك الجزائر والحكومة هما الجهتين المخولتين باتخاذ قرار الدفع الإلكتروني، أو مراسلة السلطات

السعودية من قبل الحكومة الجزائرية للحصول على استثناء في الدفع عن طريق «الشكارة»، على غرار العادة،

حيث كانت الوكالات السياحية تقوم بتسديد مستحقات إيجار الفنادق وباقي الخدمات نقدا.

وحددت وكالات سياحية في إعلانات لها أسعار رحلاتها، وشرعت في استقبال جوازات المواطنين، رغم أن موسم

العمرة حتى الآن لا يزال على المحك، زيادة على أن مؤسسة الخطوط الجوية قد جمّدت رحلاتها للبقاع المقدسة،

إلى إشعار غير مسمى، في ظل الصمت الذي يكتنف العملية من قبل الجهات المسؤولة.