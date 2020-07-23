الجوية تشرع في عمليات الإجلاء انطلاقا من الجزائر

تشرع شركة الخطوط الجوية الجزائرية بداية من اليوم في إجلاء المقيمين في عدد من الدول وكذا أولئك المتحصلين على تأشيرات شنغن صنف “د”، وهذا انطلاقا من الجزائر نحو عدة عواصم.

وحسب بيان لشركة الخطوط الجويةالجزائرية، فإنه سيتم الشروع في تنظيم رحلات بداية من اليوم نحو العاصمة الإيطالية روما لتشمل كل من بروكسل و فرانكفورت و القاهرة، بالإضافة إلى العاصمة القطرية الدوحة و العاصمة العمانية مسقط، حيث ستستمر هذه الرحلات إلى غاية 26 جويلية الجاري.

للإشارة، فإنه ولأول مرة يرخص للجوية الجزائرية نقل رعايا دول أخرى أو أصحاب إقامات فيها أو المتحصلين على تأشيرة شنغن صنف”د”.