الجوية تعلن عن برنامج الرحلات نحو فرنسا وتحدد الشروط للراغبين في السفر

أعلنت شكرة الخطوط الجوية الجزائرية عن فتح عملية بيع التذاكر للمسافرين الراغبين في التوجه نحو فرنسا

وحسب بيان للجوية فإن عملية اقتناء التذاكر تكون لصالح الرعايا الفرنسيين وكذا الجزائريين الذين يحوزون على إقامة بفرنسا، وكذا أولئك الذين يحوزون على تأشيرة صنف “د” لفضاء شنغن.

وسطرت الجوية مخططا للرحلات نحو فرنسا يتضمن ثلاث مواعيد في 4 و6 و8 من شهر ديسمبر الجاري.

ودعت الجوية المسافرين الراغبين في التوجه نحو فرنسا إلى الاستجابة لشروط دخول التراب والتي يتم الاطلاع عليها عبر الموقع الالكتروني للسفارة.