الجوية تعلن عن شروط السفر في الرحلات الداخلية وتشرع في رحلات الإجلاء بداية من 6 ديسمبر

أعلنت الجوية الجزائرية عن الشروط المحددة في السفر على متن الرحلات الداخلية التي ستستأنف بداية من 6 ديسمبر المقبل.

وحسب ماجاء في بيان للشرطة فإن المسافرين على متن الرحلات الداخلية سيكونون مجبرين على ارتداء الكمامة، على أن يتم تأكيد الرحلة من خلال التذكرة.

وفي ذات الاطار جاء في نفس الوثيقة أن الجوية ستستأنف رحلات الإجلاء من وإلى الجزائر يوم 6 ديسمبر.

وعليه فإن الرحلات من الجزائر نحو الخارج ستكون بشرط أن يكون الموافقة المسبقة من البلد المستقبل للرحلة.

أما الرحلات من الخارج نحو الجزائر فإن المسافر يكون مجبرا على حيازة جواز سفر جزائري، بالإضافة إلى التسجيل في الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج.

كما يشترط على المسافرين على متن رحلات الجوية حيازة تذكرة سفر مؤكدة على متن شركة الخطوط الجوية الجزائرية فضلا عن تحليل بي سي أر سلبي قبل 72 ساعة عن موعد الرحلة