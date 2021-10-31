الجوية تعلن عن فتح رحلات وخطوط داخلية جديدة
أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن فتح رحلات وخطوط داخلية جديدة، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأوضح بيان للشركة، أن الرحلات والخطوط الجديدة التي تم فتحها ستكون كالتالي:
برمجة رحلات كل يوم خميس للوجهات التالية: أدرار- برج باجي مختار- أدرار.
بالاضافة الى برمجة رحلات كل يوم السبت بين الوجهات التالية: أدرار- برج باجي مختار -تمنراست.
وستكون رحلات العودة من “تمنراست- برج باجي مختار- أدرار” كل يوم أحد.
كما تم برمجة رحلات كل يوم أحد بين الوجهات التالية: الجزائر – مشرية -الجزائر، وكذا كل يوم إثنين بين: الجزائر -الوادي – الجزائر.
وبداية من 2 نوفمبر، تم برمجة رحلات بين “الجزائر – تبسة – الجزائر” كل يومي ثلاثاء وسبت، وبين “غرداية –تمنراست -غرداية”، كل يوم ثلاثاء.
كما تم برمجة رحلات بين “الوادي -إليزي -الوادي” يوم الثلاثاء مرة كل أسبوعين.
وبداية من 9 نوفمبر، تم برمجة رحلات بين: “الوادي-جانت – الوادي”، يوم الثلاثاء مرة كل أسبوعين.
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