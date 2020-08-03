الجوية تنظم رحلات جديدة لإجلاء الرعايا والمقيمين نحو باريس ولندن

أعلنت الجوية الجزائرية، اليوم الاثنين، عن عملية إجلاء أخرى للمواطنين الجزائريين العالقين في فرنسا ولندن.

وأوضح بيان الجوية الجزائرية، أن عملية الإجلاء الأولى ستكون بتواريخ 4 و5 و9 اوت الجاري نحو باريس.

أما العملية الثانية ستنطلق نحو لندن يوم 9 اوت الجاري.

كما جاء أيضا في بيان الجوية الجزائرية، أنه في هذه العملية ستمكن الرعايا الفرنسيين المتواجدون في الجزائر من العودة إلى بلدهم على متن هذه الرحلات.

وستكون هذه الرحلات هي الأولى من نوعها منذ مارس الماضي، التي تقل فيها رعايا فرنسيين من الجزائر بالإضافة إلى المقيمين على متن طائرات الإجلاء.

ودعت الجوية الجزائرية المعنيين والراغبين في الإجلاء والذين تتوفر فيهم كل الشروط، من مواطنين مقيمين ورعايا التواصل مع الوكالات التجارية على مستوى ساحة موريس أودان أو على مستوى فندق الأوروبي.

بالإضافة إلى الوكالة التجارية بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين.