الجوية الجزائرية: بداية من 6 أكتوبر .. حملة للكشف السريع عن سرطان الثدي

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أنها ستطلق حملة واسعة للكشف السريع عن سرطان الثدي.

وأوضحت الجوية الجزائرية، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أن هذه الحملة ستنطلق يوم 6 أكتوبر الجاري بشكل مجاني.

وتستفيد من هذه الحملة كل المسافرات عبر طائرات الجوية الجزائرية اللاتي يحملن تذاكر سفر لشهر أكتوبر الجاري، لإحدى وجهات الشبكة الوطنية، ويتجاوزن سن الأربعين.

وأكدت الجوية الجزائرية أن الدعوة عامة لجميع المسافرات، للقيام بالكشف المبكر. وزيادة فرص الوقاية من سرطان الثدي.

وسيتم لاحقاً منح مزيد من التفاصيل المتعلقة بأماكن الكشف عبر كافة التراب الوطني.