الجوية الجزائرية: تخفيضات جد معتبرة لهذه الفئة

أطقلت شركة الخظوط الجوية الجزائرية عرضًا جديدًا، “أسرة ” مُوجهًا خصيصاً للأسر الجزائرية خلال فترة العطلة الصيفية.

وحسب بيان الجوية الجزائرية يسمح عرض ” أسرة – OSRAH” بأن تسافر العائلات معًا في رحلة ذهاب وإياب بنفس رقم الحجز (PNR).

كما ان هذا العرض جاء تماشياً مع البُعد المواطناتي للشركة، وتنفيذاً لمخطط عمل الحكومة الرامي إلى تحسين آليات النقل.

ويشمل العرض تخفيضات معتبرة على تكاليف السفر للأسر الجزائرية الراغبة في السفر من وإلى الجزائر عبر طائرات الجوية الجزائرية.

وسيكون العرض متاحًا للحجز اعتبارًا من تاريخ اليوم 22 أفريل إلى غاية أوت 2024، بينما سيبدأ تنفيذه عمليًا اعتبارًا من الفاتح جوان المقبل.

كما يقتصر العرض على الدرجة السياحية، ويبدأ السعر من 22,500 دينار جزائري للرحلات من الجزائر إلى الخارج، حيث يُعدّ سعر تذكرة الجزائر – تونس الأقل قيمة.

في حين يبدأ سعر الرحلات الدولية من الخارج إلى الجزائر بقيمة 168 يورو، حيث يبلغ على سبيل المثال سعر التذكرة من تونس إلى الجزائر 564 دينار تونسي وهو ما يعادل 168 يورو.

بينما سعر التذكرة من مرسيليا إلى الجزائر بقيمة 199 يورو، ويتفاوت المبلغ المدفوع حسب الوجهات الدولية.

وأضاف البيان أن العرض يشمل الحجز لشخص بالغ، سواء الأب أوالأم مع طفل أورضيع، أوزوجين بدون أطفال أوزوجين مع طفل بدون مقعد، أوطفل بمقعد أقل من سنتين وأطفال من سنتين إلى 11 سنة، ثم أولاد فوق 12 سنة إلى 20 سنة.

وحدد عرض “أسرة- OSRAH” شروط منها عدم القدرة على تغيير الوجهة وعدم القابلية لتعويض التذاكر، كما أن عدم السفر يترتب عليه الخضوع لرسوم إضافية.