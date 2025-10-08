الجوية الجزائرية.. فتح خط جوي جديد نحو هذه الوجهة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن افتتاح خط جوي جديد يربط بين الجزائر العاصمة وإنجامينا، عاصمة جمهورية التشاد، ابتداءً من يوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، في إطار برنامج موسم الشتاء.

ويهدف هذا الخط الجديد إلى تعزيز الربط الجوي بين الجزائر وبلدان القارة الإفريقية. تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تدعيم أواصر التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي مع جمهورية التشاد الشقيقة.

وسيشغل هذا الخط عبر مدينة دوالا، إذ تستفيد الخطوط الجوية الجزائرية من حق الحرية الخامسة في النقل الجوي. ما يسمح بتنظيم رحلات منتظمة بين الجزائر العاصمة وإنجامينا مروراً بدوالا. كما سيتمكن الزبائن من اقتناء تذاكر للسفر بين دوالا وإنجامينا ذهاباً وإياباً.

وسيساهم هذا الخط الجديد في تسهيل تنقل المسافرين بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة وتطوير المبادلات بما يخدم المصالح المشتركة بين الجزائر والتشاد.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية الخطوط الجوية الجزائرية لتوسيع شبكتها الإفريقية، وترسيخ دور الجزائر كقطب إقليمي في مجال النقل الجوي، بما يستجيب لتطلعات المسافرين ويدعم مكانة الشركة في السوق الإفريقية.