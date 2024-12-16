الجوية الجزائرية توظف.. هذه هي الشروط والمناصب المطلوبة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن إطلاق عملية توظيف جديدة على مستوى وكالتها بولاية تمنراست.

ووفقاً لبيان الجوية الجزائرية الذي يحوز موقع “النهار” على نسخة منه، فإن المناصب المطلوبة هي: محاسب، عون إداري، سائق، عون خدمات، وسكرتير.

وأوضحت الشركة الوطنية للنقل الجوي، الشروط التي يجب توفّرها في المترشحين، من بينها الشهادات والخبرة وإتقان اللغات الأجنبية كالإنجليزية والفرنسية.

وظيفة محاسب (توفر منصبين اثنين): تشترط شهادة بكالوريا في العلوم المالية والمحاسبة، إضافة إلى إتقان اللغات الأجنبية (الفرنسية، الإنجليزية)، والتمكن من إتقان برامج Word أو Excel أو PowerPoint).

كما اشترطت على المترشحين للمنصب نفسه، الخبرة في المجال المطلوب، وأن يكون المترشح في وضع نظامي في ما يتعلق بالخدمة الوطنية.

وظيفة عون إداري (يتوفر منصبين اثنين): تشترط شهادة بكالوريا في العلوم الإدارية، القانون، العلوم الإنسانية، وإتقان اللغات الأجنبية (الفرنسية، الإنجليزية). بالاضافة إلى برامج Word أو Excel أو PowerPoint. والخبرة في المجال المطلوب، وأن يكون في وضع نظامي في ما يتعلق بالخدمة الوطنية.

سائق نقل عمومي (يتوفر منصب واحد): يشترط أن يكون المستوى الأكاديمي للمترشح (يجيد القراءة والكتابة)، وحاصل على رخصة قيادة فئة “د” منذ 3 سنوات على الأقل.

كما يشترط أن يكون المترشح مقيماً بمدينة تمنراست أو على مسافة لا تزيد عن 30 كلم من المدينة. وأن يكون عمره بين 30 و40 سنة، ويتمتع بالكفاءة البدنية والعقلية لممارسة الوظيفة.

كما يشترط أن يكون المترشح في هذا المنصب على علم بميكانيك السيارات وأن يكون في وضع نظامي فيما يتعلق بالخدمة الوطنية.